Барселона понесла большие экономические потери после невыхода в плей-офф Лиги чемпионов. Как информирует Mundo Deportivo, каталонский клуб закладывал в бюджет сумму за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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За выход из группы Барселона планировала заработать 9,6 миллиона евро, а за выход в 1/4 финала – 10,6 миллиона. Тем самым Барселона заработала на 20,2 миллиона меньше, чем планировала.

В случае победы в Лиге Европы каталонский клуб заработает максимум 14,9 миллиона евро.

Доход каталонского клуба по итогам выступлений в ЛЧ в сезоне 2022/23 составил 67,18 миллиона евро, в том числе 34,11 миллиона евро – за исторический рейтинг.

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