Ла Лига подтвердила регистрацию Руни Бардагжи в Барселоне после того, как клуб оформил его визу и использовал открытую гарантию, которая уже была использована для других приобретений. Бардагжи проведет сезон под номером 28, информирует Marca.

Рафинья обвинил Диснейленд в расизме – сын звезды Барселоны стал участником унизительного эпизода (ВИДЕО)

Тем временем игрок продолжает давать интервью в Швеции. Атакующий полузащитник сказал, что с оптимизмом смотрит в будущее: "Сезон длинный, Впереди много матчей во многих турнирах. Уверен, что у меня будет достаточно игрового времени. Сначала нужно запастись терпением. Я выйду на поле и покажу, на что способен.

Мои отношения с партнерами и тренером? Невероятно хорошие. Я не буду вдаваться в подробности, но он фантастический тренер и человек. Флик умеет общаться со своими игроками. У нас было много интересных разговоров, так что я чувствую себя хорошо", – отметил Руни в интервью Fotbollskanalen.

Барселона отскочила с Райо Вальекано, удержав ничью – мадридцам отменили два гола, каталонцев спас голкипер