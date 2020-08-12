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Барселона заявила о коронавирусе в своего игрока

13:36 - Читати українською
Барселона заявила о коронавирусе в своего игрока
Игроки ФК Барселона / Getty Images

Каталонский гранд вслед за некоторыми клубами Ла Лиги страдает от пандемии.

Барселона сообщила о случае заболевания COVID-19 в своем официальном Твиттере.

Гранада официально выкупила игрока Ромы – после подписания контракта у него диагностировали коронавирус

Правда конкретных данных кто именно заболел нет. Отмечается, что это кто-то из девяти игроков, которые не поехали на матч Лиги чемпионов и готовятся к новому сезону, в частности, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес, Тодибо, Ваге, Аленья, Рафинья, Миранда и Ориоль Бускетс.

Добавим, что в сезоне 2019/20 Барселона стала серебряным призером чемпионата Испании, уступив Реалу. В ближайшее время команду Сетьена ожидает четвертьфинальный поединок ЛЧ против Баварии.

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