Барселона заявила о коронавирусе в своего игрока

Барселона сообщила о случае заболевания COVID-19 в своем официальном Твиттере.

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Правда конкретных данных кто именно заболел нет. Отмечается, что это кто-то из девяти игроков, которые не поехали на матч Лиги чемпионов и готовятся к новому сезону, в частности, Педри, Тринкау, Матеус Фернандес, Тодибо, Ваге, Аленья, Рафинья, Миранда и Ориоль Бускетс.

Добавим, что в сезоне 2019/20 Барселона стала серебряным призером чемпионата Испании, уступив Реалу. В ближайшее время команду Сетьена ожидает четвертьфинальный поединок ЛЧ против Баварии.

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