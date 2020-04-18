Барселона заинтересована в трансфере защитника Аякса

Защитник амстердамского Аякса Николас Тальяфико имеет шанс перебраться в чемпионат Испании.

Барселона заинтересована в приглашении 27-летнего защитника сборной Аргентины, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, Тальяфико может заменить на Камп Ноу Жуниора Фирпо, которого хотят приобрести итальянские Рома и Интер. Среди претендентов на исполнителя также мадридский Атлетико.

Отмечается, что Аякс готов продать игрока, который в текущем сезоне провел 38 матчей за амстердамский клуб, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передачах.

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