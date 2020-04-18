toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Барселона заинтересована в трансфере защитника Аякса

20:48 40 Читати українською
Барселона заинтересована в трансфере защитника Аякса
Николас Тальяфико / фото: Аякс

Защитник амстердамского Аякса Николас Тальяфико имеет шанс перебраться в чемпионат Испании.

Барселона заинтересована в приглашении 27-летнего защитника сборной Аргентины, сообщает Mundo Deportivo.

Манчестер Сити подыскал сенсационную альтернативу Зинченко – он выбивал из Лиги чемпионов Реал и позорился с Месси

По информации издания, Тальяфико может заменить на Камп Ноу Жуниора Фирпо, которого хотят приобрести итальянские Рома и Интер. Среди претендентов на исполнителя также мадридский Атлетико.

Отмечается, что Аякс готов продать игрока, который в текущем сезоне провел 38 матчей за амстердамский клуб, в которых забил пять мячей и отдал семь голевых передачах.

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"

blog_ava
Золоті 70-ті: легенда наших сусідів, який трагічно загинув, у 30 років він виглядав на 50 і ще 28 фото "старої школи"
12:00
508
Теги
Трансферы Николас Тальяфико Николас Тальяфико Барселона Барселона Аякс Аякс Испания
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Михайличенко стал трансферной целью Динамо Загреб
    Україна — 17 апр495 Михайличенко стал трансферной целью Динамо Загреб
18
час
:
15
мин
Шеффилд Юнайтед
16:00
Вулверхэмптон
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук