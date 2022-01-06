Барселона заинтересована в трансфере Дракслера
11:43 - Читати українською
Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в Барселоне.
Юлиан Дракслер находится на радарах Барселоны, сообщает El Nacional.
ПСЖ получил неожиданные препятствия от собственных игроков – большая чистка под угрозой
Трансфер полузащитника ПСЖ в Каталонию может состояться летом. Парижане не намерены препятствовать переходу и оценивают 28-летнего немца в 15 млн евро.
Напомним, в 2017 году ПСЖ заплатил Вольфсбургу за Юлиана 36 млн евро. Дракслер провел за парижский клуб 188 матчей, в которых отличился 26-ю голами и 41-м ассистом.
Хорватський Роналду між Луческу та Йовічевічем: лідери УПЛ можуть позмагатися за шаленого таланта зі скандальним реноме
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter