Полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер может продолжить карьеру в Барселоне.

Юлиан Дракслер находится на радарах Барселоны, сообщает El Nacional.

ПСЖ получил неожиданные препятствия от собственных игроков – большая чистка под угрозой

Трансфер полузащитника ПСЖ в Каталонию может состояться летом. Парижане не намерены препятствовать переходу и оценивают 28-летнего немца в 15 млн евро.

Напомним, в 2017 году ПСЖ заплатил Вольфсбургу за Юлиана 36 млн евро. Дракслер провел за парижский клуб 188 матчей, в которых отличился 26-ю голами и 41-м ассистом.

Хорватський Роналду між Луческу та Йовічевічем: лідери УПЛ можуть позмагатися за шаленого таланта зі скандальним реноме