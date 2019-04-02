Барселона заинтересована в подписании Родриго

Нападающий Валенсии Родриго Морено может оказаться в Барселоне по окончании сезона.

Барселона все еще рассматривает различные варианты, поскольку они стремятся усилить свою линию атаки летом.

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Каталонцы рассматривают 28-летнего игрока сборной Испании как одного из кандидатов на усиление атаки. Переговоров между Барселоной и Валенсией пока не было, сообщает Sport.es. Контракт Родриго с левантийцами рассчитан до июня 2022 года.

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Напомним, что Родриго в текущем сезоне провел 40 матчей, в которых отметился 11 голами и 7 ассистов.