Барселона заинтересована в услугах 23-летнего француза, контракт которого с парижанами истекает в конце сезона. Об этом информирует Marca со ссылкой на L'Équipe.

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Каталонцы пытались сблизиться с Мбаппе, а парижане были проинформированы Барсой о ее желании. В испанском гранде будут якобы пытаться уговорить Килиана поговорить с Хави, чтобы наставник "спровоцировал" его переезд не в Мадрид, а в Барселону. В то же время Mundo Deportivo рапортует, что Барса не контактировала с французской звездой.

Несмотря на слухи в медиа, Реал сохраняет спокойствие, ведь не видит никаких препятствий в летнем трансфере вингера ПСЖ на Сантьяго Бернабеу.

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