Барселона заинтересовалась защитником Манчестер Юнайтед
18:57 - Читати українською
Защитник МЮ Алекс Теллес может продолжить в чемпионате Испании.
Барселона стремится усилить защитное звено и следит за игроком Манчестер Юнайтед Алексом Теллесом, сообщает El National.
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Каталонцы считают, что 29-летний португалец может составить мощную конкуренцию для Жорди Альбы на левом фланге обороны. Действующий контракт Алекса с манкунианцами рассчитан до лета 2024-го. Портал transfermarkt оценивает защитника в 20 млн евро. В свое время Юнайтед заплатил за Алекса Порту 40 млн.
В нынешнем сезоне АПЛ Теллес сыграл в пяти матчах.
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