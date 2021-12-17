Барселона стремится усилить защитное звено и следит за игроком Манчестер Юнайтед Алексом Теллесом, сообщает El National.

Барселона хочет бесплатно забрать из Челси двух защитников

Каталонцы считают, что 29-летний португалец может составить мощную конкуренцию для Жорди Альбы на левом фланге обороны. Действующий контракт Алекса с манкунианцами рассчитан до лета 2024-го. Портал transfermarkt оценивает защитника в 20 млн евро. В свое время Юнайтед заплатил за Алекса Порту 40 млн.

В нынешнем сезоне АПЛ Теллес сыграл в пяти матчах.

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