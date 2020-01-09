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Барселона заинтересовалась молодым талантом Палмейраса

9 января 12:30 189 Читати українською
Барселона заинтересовалась молодым талантом Палмейраса
Матеус Фернандес / Фото ФК Палмейрас

Хавбек Палмейраса Матеус Фернандес получил роскошный шанс продолжить карьеру в Барсе.

Барселона намерена усилиться Матеусом Фернандесом, сообщает Mundo Deportivo.

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Скауты каталонского клуба следят за 21-летним бразильцем в течение двух лет. Барса готова заплатить за таланта Палмейраса 6 млн евро.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Фернандес провел 11 поединков, в которых отличился голом.

Напомним, после 19-ти туров Ла Лиги Барселона лидирует, опережая Реал лишь по дополнительным показателям.

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