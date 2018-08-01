Барселона заинтересовалась Миньоле

Голкипер Ливерпуля Симон Миньоле может продолжить карьеру в Барселоне.

Вратарь Ливерпуля и сборной Бельгии Симон Миньоле попал в круг интересов Барселоны, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, каталонский клуб намерен подписать бельгийца в том случае, если команду покинет Яспер Силлессен.

В прошлом сезоне Симон потерял место в стартовом составе "мерсисайдцев", а в летнее межсезонье в команду перешел бразильский голкипер Алиссон, которому гарантируют место в стартовом составе.

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