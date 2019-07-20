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Барселона заинтересовалась Хаверцом

11:58 34 Читати українською
Барселона заинтересовалась Хаверцом
Кай Хаверц / dpa

Полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц попал в сферу интересов испанской Барселоны.

Скауты "блаугранас" активно следят за молодым лидером Байера, сообщает Bild.

Хаверц стал лучшим игроком сезона в Бундеслиге по версии футболистов – в тройке нет ни одного представителя Баварии

Барселона продолжает курс на подписание талантов из разных уголков планеты. Хаверц может стать очередным молодым новичком каталонцев. Правда, сам 20-летний хавбек планирует остаться в Леверкузене минимум на год. Кроме того, в течение длительного времени за Хаверцом охотится мюнхенская Бавария. Его контракт с "фармацевтами" действует до лета 2022 года.

В сезоне 2018/19 Кай Хаверц провел 34 матча в Бундеслиге, в которых забил 17 мячей и отдал 3 результативные передачи.

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