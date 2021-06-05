Руководство Барсы не спешит рассчитываться с Лас-Пальмасом за полузащитника Педри.

"Мы выставили счет Барселоне на 12 млн евро, но получили только 7. Мы надеемся, что благодаря бонусам получим за Педри сумму, превышающую 20 млн евро, но всему свое время. Нужно подождать", – цитирует президента Лас-Пальмас Мигедя Рамиреса AS.

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Летом 2019-го Барса выторговала Педри у Лас-Пальмас за 20 млн евро, прописав в договоре различные бонусы.

В прошлом сезоне Ла Лиги 18-летний хавбек провел 37 матчей, в которых отметился тремя голами и совершил столько же ассистов.

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