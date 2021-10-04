Барселона должна выплатить еще 115 млн евро за своих футболистов, сообщает Marca.

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Этот долг каталонцы должны закрыть к сезону 2023/24. К этой сумме относятся недавние трансферы "блаугранас", например: Миралем Пьянич (39 млн), Фрэнки де Йонг (32), Сержиньйо Дест(16) и даже еще 13 млн евро за Коутиньо.

Напомним, проблемы Барсы ограничиваются не только финансовой стороной, из-за неудовлетворительных результатов команды все чаще появляется информация о потенциальном увольнении Рональда Кумана с поста главного тренера клуба.

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