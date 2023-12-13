Барселона забирает у Довбика и Цыганкова самое ценное – клуб втайне переманивает творца успеха Жироны
С октября представители Барселоны трижды встречались с главным тренером Жироны Мичелом Санчесом.
Барселона определилась со следующим главным тренером, который должен будет заменить Хави. Как информирует инсайдер Франсуа Гальярдо, им должен будет стать действующий наставник Жироны Мичел Санчес. Согласно источнику, начиная с октября, представители "блаугранас" уже трижды встречались с Мичелом для обсуждения будущего сотрудничества. Если сторонам удастся договориться, он возглавит Барсу в сезоне 2024/25.
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Если же руководство каталонского клуба решит уволить Хави посреди этого сезона, временным наставником должен будет стать Рафа Маркес.
Напомним, что в испанских СМИ циркулируют слухи о том, что президент Барселоны Жоан Лапорта недоволен работой действующего тренера команды Хави. На прошлой неделе "блаугранас" проиграла на своём поле Жироне Мичела со счётом 2:4 и опустилась на четвёртую строчку турнирной таблицы.
В то же время команда Довбика и Цыганкова лидирует в Ла Лиге, опережая Реал на 2 очка.
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