Барселона определилась со следующим главным тренером, который должен будет заменить Хави. Как информирует инсайдер Франсуа Гальярдо, им должен будет стать действующий наставник Жироны Мичел Санчес. Согласно источнику, начиная с октября, представители "блаугранас" уже трижды встречались с Мичелом для обсуждения будущего сотрудничества. Если сторонам удастся договориться, он возглавит Барсу в сезоне 2024/25.

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Если же руководство каталонского клуба решит уволить Хави посреди этого сезона, временным наставником должен будет стать Рафа Маркес.

Напомним, что в испанских СМИ циркулируют слухи о том, что президент Барселоны Жоан Лапорта недоволен работой действующего тренера команды Хави. На прошлой неделе "блаугранас" проиграла на своём поле Жироне Мичела со счётом 2:4 и опустилась на четвёртую строчку турнирной таблицы.

В то же время команда Довбика и Цыганкова лидирует в Ла Лиге, опережая Реал на 2 очка.

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