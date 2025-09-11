Первые туры испанской Ла Лиги не обошлись без серьезных ошибок со стороны арбитров.

Испанский Технический комитет арбитров (CTA) в нынешнем сезоне начал публиковать видео с детальным разбором спорных эпизодов. По итогам первых трех туров Ла Лиги было признано две грубые ошибки.

Одна случилась в матче Мальорка – Барселона, а именно в эпизоде со вторым голом каталонцев. Капитан островитян Антонио Раильо головой отбил пушку Ямаля и сразу рухнул на газон. Рефери Хосе Луис Мунуэра Монтеро был обязан останавливать игру, но вместо этого позволил Барсе завершить атаку результативным ударом Феррана.

Еще один судейский провал произошел в игре Алавес – Атлетико. "Матрасники" вышли вперед благодаря голу Джулиано Симеоне из явного офсайда. А вот гол Гюлера в ворота той же Мальорки был отменен правильно – хавбек Реала подыграл себе рукой.

