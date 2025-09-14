Барселона не просто так вышла на Валенсию полурезервом. Во-первых, лидеры должны были отдохнуть после игр за сборную, ведь уже в четверг команда стартует в Лиге чемпионов. Во-вторых, не все были здоровы – Ямаль и Де Йонг травмировались в отборе к ЧМ-2026, а Бальде вылетел еще раньше.

Кроме того, в основу не попал Рафинья. Бразилец был наказан за опоздание на предматчевую разминку – Ханси Флик в таких случаях не делает поблажек никому. Как следствие, в составе "блаугранас" прописались Рашфорд, Касадо, Мартин, Фермин Лопес и дебютант Барджи.

Даже такому лайн-апу каталонцев Валенсия не нашла совета. Первый удар по воротам "летучие мыши" провели аж на 71-й минуте, тогда как Барса имела аж 17 выстрелов. Правда, первый тайм оказался довольно скучным. Вспоминается только четыре момента в исполнении хозяев.

На 5-й минуте Кунде расстреливал ворота с линии вратарской, зацепившись за отскок после углового. Агирресабала парировал. На 10-й Фермин вывел Феррана Торреса один на один, а тот перебросил голкипера – впрочем, сфера упала за перекладиной. Еще через пять минут Фермин обыгрался с Рашфордом и вколотил с левого края штрафной, однако Агирресабала снова спас гостей.

В конце концов, на 28-й минуте Барселона открыла счет. Кубарси выполнил шедевральную передачу по центру, а Ферран идеально подрезал ее на ход Фермину. Лопес вошел на левый фланг штрафной площади и прошил кипера. 1:0! После этого хозяева перестали обострять.

Ханси Флика такой рисунок игры не устраивал, поэтому в раздевалке он провел замену. Рафинья вышел вместо Барджи и быстро продемонстрировал класс. На 53-й минуте бразилец удвоил преимущество "блаугранас", замкнув простенький кросс от Рашфорда – странно, почему никто так и не перехватил мяч. 2:0!

На 58-й дело дошло до разгрома. Фермин Лопес оформил дубль, приняв пас от Касадо и зарядив метров с 24-х под левую стойку. 3:0!

Через восемь минут Рафинья тоже сделал дубль, обработав отскок после диагонали Касадо. Бразилец положил корпус и мощным ударом прошил Агирресабалу. 4:0!

Честь добить "Лос Чес" выпала Левандовскому. Роберт вышел на 68-й минуте, а уже на 75-й поляк забил свой первый гол в чемпионате. Роберт открылся под разрезной пас свежего Ольмо и пробил с рикошетом от перекладины. 5:0!

На 86-й же минуте Левандовски тоже сделал дубль, реализовав выход один на один с передачи Берналя. 6:0!

Кроме этих голов, каталонцы запороли еще кучу моментов. Хет-триком могли отличиться все три героя встречи, но второй гол Роберта оказался последним. Барселона празднует невероятную победу.

