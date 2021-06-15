Каталонский клуб согласовал с Марселем все детали перехода 19-летнего игрока, утверждает Mundo Deportivo.

Барселона определилась, когда объявит о новом контракте с Месси, – Mundo Deportivo

Конрад проведет один сезон в аренде, после чего предусмотрена опция обязательного выкупа за скромные 5 млн евро. В прошлой кампании американец провел за Барселону Б 22 матча, отличился 6 голами и 4 ассистами. За первую команду "блаугранас" он дебютировал в киевском матче Лиги чемпионов против Динамо, который завершился победой гостей 4:0.

Добавим, что Барселона не забывает и о подписании новичков. Этим летом к команде уже присоединились Агуэро, Эрик Гарсия и Эмерсон.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує