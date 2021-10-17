"Все происходит в правильном направлении, и мы хотим сообщить хорошие новости на следующей неделе. В планах клуба достичь этого до Эль Класико. Конечно, в ближайшие дни сторонам предстоит провести переговоры.

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Без сомнения, Фати -– эталонный игрок Барсы. Будет лучше, если новости появятся к встрече с Реалом, поскольку они дадут моральный подъем игроку, команде и болельщикам", – цитирует Ромеу Mundo Deportivo.

Действующий контракт 18-летнего нападающего рассчитан до лета 2022-го. Барса имеет возможность в одностороннем порядке пролонгировать соглашение на два года, но клуб решил полноценно подписать новый контаркт.

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