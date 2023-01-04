Каталонский клуб задумался о продаже одного из главных талантов, на которого возлагали большие надежды.

Ансу Фати называли преемником Лионеля Месси. Но многочисленные травмы и, следовательно, снижение результативности не позволяют ему закрепиться в основе. Потому Барса решила выставить его на продажу.

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Как сообщает испанский журналист Марсаль Льоренте , такое решение связано и с перегрузкой зарплатной ведомости. Уход Ансу способствовал бы улучшению ситуации. "Блаугранас" будут готовы отпустить 20-летнего испанца за 70 миллионов евро. Сам футболист не хочет менять клубную прописку, хоть и стремится играть больше.

Напомним, Фати недавно продлил контракт с Барселоной до 2027 года. Соглашение содержит миллиардную клаусулу. В этом сезоне вингер наиграл 760 минут в 21 матче (3 гола и 3 ассиста).

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