Барселона использовала свой официальный клубный телеканал, чтобы публично высмеять легенду мирового футбола Луку Модрича перед более чем миллионом зрителей. Во время трансляции товарищеского матча Барселоны с Сеулом на YouTube комментатор воспользовался случаем, чтобы язвительно напомнить Модричу о "его последнем великолепном приеме" в финале Кубка Испании между Реалом и Барселоной.

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"Мы не отдали должную дань уважения Луке Модричу, на которую он заслуживает. Его последним выдающимся достижением был пас на Кунде в финале Кубка Испании", – заявил комментатор. Сразу после этой фразы он заявил, что это была шутка, и добавил, что "Модрич – великий игрок с невероятной карьерой".

В Реале никто не мог поверить этим словам. В Мадриде не понимают, почему Barça TV позволяет себе так пренебрежительно относиться к легенде уровня Модрича. В любом случае, из Вальдебебаса четко дали понять, что не намерены опускаться до ее уровня, исключив возможность заявления с требованием объяснений.

Модрич провел за Реал 597 матчей, в которых забил 43 гола и оформил 95 ассистов. Он выиграл 6 титулов Лиги чемпионов, 4 Ла Лиги, 2 Кубка Испании, 5 Клубных ЧМ и ряд других титулов. В 2018 году он увенчал свою карьеру "Золотым мячом", обойдя таких легенд, как Криштиану Роналду и Лео Месси, что было немыслимо в эпоху их доминирования.

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