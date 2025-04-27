В воскресенье, 27 апреля, между Челси и Барселоной состоялся второй полуфинал женской ЛЧ (1:4). Читайте подробности на "Футбол 24".

Женская ЛЧ, 1/2 финала (ответный матч)

Челси – Барселона – 1:4 (первый матч – 1:4)

Голы: Каптейн, 90+1 – Бонмати, 25, Пайор, 41, Пина, 43, Параллуэло, 90

Барселона во второй раз разбила Челси и довела своё превосходство по сумме двух матчей до счёте 8:2. Таким образом, каталонская команда вышла в свой шестой финал Лиги чемпионов.

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Барселона осталась верна своему стилю и вышла на поле Стэмфорд Бридж играть первым номером в короткий и средний пас. Несмотря на все попытки Челси переломить ситуацию, на перерыв команды уходили при счёте 0:3 в пользу гостей. Так второй тайм превратился в формальность.

В финале Барселона сыграет с победителем пары Лион – Арсенал. Решающий матч состоится 24 мая в Лиссабоне.