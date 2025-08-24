Леванте всегда был одним из самых тяжелых соперников Барселоны. Две из трех последних их встреч завершились со счетами 3:2 (в пользу каталонцев) и 3:2, а в 2018-м "блаугранас" сгорели 4:5. Хансни Флик не стал учитывать этот факт, придержав ряд лидеров на банке – там тусовались Кунде, Левандовски, Ольмо и Гави.

Возможно, левантийцев недооценили, ведь они только вернулись из Сегунды и уже проиграли Алавесу. Впрочем, тотальный дубль немец тоже не выпустил. На поле оставались два претендента на Золотой мяч, Педри, Бальде новичок Рашфорд, Эрик и Жоан Гарсии (новый голкипер Барсы). Из явных резервистов вышел только Касадо.

Уже на 5-й минуте Барселона могла открывать счет. Рашфорд подал с углового и сам же подхватил вынос, после чего обыграл Бруге и влетел на левый край штрафной. Свой слалом Маркус завершил ударом с острого угла – Кампос парировал.

Леванте почти сразу ответил голом. На 8-й минуте Моралес получил заброс с правого фланга и вырвался один на один с Жоаном Гарсией, легко переиграв кипера. Взятие ворот не засчитали из-за явного офсайда, однако "лягушки" показали зубы – а заодно продемонстрировали намерение проверять высокую линию обороны Барсы.

На 15-й же минуте хозяева шокировали чемпиона чистым голом. Ману Санчес получил передачу на ход по левому флангу и выполнил подачу, которую Толян сбросил в центр штрафной площади. Ее принял Ромеро, который эффектно переиграл Кубарси и вколотил метров с восьми – 1:0!

Следующие 20 минут дались "блаугранас" очень тяжело. Леванте раз за разом запускал передачу за спины защитникам, заставляя Жоана Гарсию выходить далеко из ворот и подчищать. Такой футбол мог принести гол на 31-й минуте: Моралес таки избежал офсайда и побежал на левый край штрафной, но в последний момент Хосе Луис потерял мяч – его успел догнать Касадо.

На своей же половине хозяева выставили компактный средний блок. Нормальных моментов на этом отрезке Барса не создавала. Сравнять счет гости могли аж на 37-й минуте, когда Педри вырезал передачу под выход Торресу один на один. Ферран переложил мяч под правую и со всей силы зарядил в ближнюю девятку. Трудно было поверить, что нападающий сейчас не забьет – впрочем, испанец умудрился попасть в стойку.

Леванте всего через четыре минуты огрызнулся штрафным. Подачу с него замыкал Бруге – и каталонцам очень повезло. Сфера пролетела рядом с правой штангой. Барса могла наказать за расточительство на 45-й минуте, когда Рафинья пробил головой с навеса Бальде, однако сфера прошла в считанных сантиметрах от дальнего угла.

А потом произошел скандал. Ромеро запустил контратаку, одним пасом организовав Бруге и Моралесу выход 2-в-1. Бруге решил пойти в обыгрыш и заигрался, потеряв мяч, а Моралес подхватил отскок и пробил. Сфера попала в Бальде – и не просто в него, а в руку. Кисти были отставлены, поэтому существовал повод назначить 11-метровый.

С другой стороны, рука в целом была прижатой, а мяч все равно цеплял большую часть корпуса. Арбитр пересмотрел эпизод и решился указать на "отметку". Хосе Луис Моралес подошел к ней и уверенно переиграл Жоана Гарсию – тот попытался среагировать по удару, однако даже не успел среагировать. 2:0!

Команды отправились отдыхать при комфортном преимуществе Леванте, поэтому Ханси Флик решился на двойную замену. Вместо Рашфорда и Касадо вышли Ольмо и Гави. Что наиболее важно, Барселона сумела завестись – причем настолько сильно, что уже на 52-й минуте счет сравнялся.

Правда, в первые две минуты к голу был ближе Леванте. "Лягушки" дважды вырывались на ударные позиции в штрафной, однако гостей спасали Жоан Гарсия и офсайды. А потом произошел гол Педри – каталонская "восьмерка" получила пас от Ямаля и пушечным выстрелом с 23-х петров прошил девятку. 2:1!

На 52-й же минуте Торрес довел дело до 2:2. Рафинья выполнил подачу с углового, а Ферран выиграл позицию у защитника и с правой вколотил под перекладину. Леванте потерял свой гандикап всего за шесть минут.

Но хозяева не сдавались. Уже на 53-й минуте команда могла забивать третий гол. Сначала Моралес догнал диагональ и пробил с острого угла, пытаясь пробросить между ног Гарсии. Жоан успел сомкнуться. Через несколько секунд уже Ману Санчес открылся на левом краю штрафной и прострелил под удар Бруге – быть бы 3:2, если бы не фантастический прыжок Жоана Гарсии.

Барса ответила на 57-й забросом Ольмо под врывание Эрику Гарсии. Тот пробивал затылком, однако Кампос тоже не спал. Еще через 13 минут голкипер вытащил замыкание от Феррана Торреса – тот нанес удар головой метров с восьми после навеса Бальде, направив сферу под перекладину. Впрочем, постепенно Леванте удалось выровнять игру.

Ханси Флик на последнюю 20-минутку бросил в бой Левандовски и Кунде. Барса давила, однако конкретики у чужих ворот не хватало. На 84-й минуте удар Рафиньи с левого края штрафной успели накрыть, а на 87-й Кунде вколотил с отскока мимо дальней штанги – вот и вся острота. Казалось, что "лягушки" таки удержат сенсационную ничью.

Не удержали. Уже в компенсированное время Ямаль сместился на правый угол штрафной и выполнил подачу на линию вратарской, где Ферран проиграл борьбу центрбеку. Вот только мяч рикошетом от последнего пошел по дуге и приземлился в воротах – 2:3! Леванте проиграл из-за автогола.

Барселона празднует вторую победу в сезоне, но снова демонстрирует уязвимость обороны. Похоже, новый чемпионат будет не менее интересным чем предыдущий. Гранды будут терять очки.