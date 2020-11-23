"Блаугранас" перевели дортмундцам очередные 5 млн евро, сообщает со ссылкой на kicker каталонское издание Mundo Deportivo.

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Трансфер Дембеле летом 2017 года стоил Барсе 105 млн в евровалюте, еще 40 млн были заложены в качестве бонусов. В частности, каталонцы обязались заплатить по 5 млн за каждые 25 первой сотни матчей вингера. Недавно Дембеле провел 75-й поединок в рамках Примеры и Лиги чемпионов. Теперь Барселона суммарно выплатила за 23-летнего француза 130 млн евро.

К слову, карьера Усмана Дембеле на Камп Ноу омрачена серией травм и нарушений режима. В его активе за 3,5 года только 83 матча во всех турнирах, в которых нападающий забил 22 мяча и отдал 17 результативных передач.

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