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Барселона вынуждена вернуть Audi бесплатные автомобили

12:00 68 Читати українською
Барселона вынуждена вернуть Audi бесплатные автомобили
Лионель Месси / Reuters

Компания Audi прекратила сотрудничество с Барселоной.

Игроки Барселоны должны вернуть свои автомобили концерну Audi, передает AS.

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По информации издания, компания завершила сотрудничество с Барселоной 30 июня и попросила вернуть машины, которые были выделены футболистам во время действия контракта.

Также отмечается, что в Audi были недовольны тем, что игроки Барселоны очень часто использовали машины конкурентов компании во время поездок. Каталонцы должны вернуть авто после завершения азиатского турне.

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