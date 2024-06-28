Руководство Барселоны хочет защитить свои интересы, изменив соглашения своих футболистов.

Спортивный директор “кулес” Деку хочет увеличить суммы отступных за молодых воспитанников. Клуб намерен бороться с возможной потерей игроков на фоне ситуации с форвардом Марком Гиу.

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Ранее стало известно, что Челси активирует пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанных в контракте 18-летнего игрока с Барселоной. Transfermarkt оценивает нападающего в 7,5 миллиона евро.

Как пишет Marca, спортивный директор Барселоны хочет внедрить систему, при которой после определенного количества матчей за основной состав клуба сумма отступных за молодого игрока будет увеличиваться автоматически.

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