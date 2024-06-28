Барселона вынуждена увеличить клаусулы своих игроков – во всем виноват клуб Мудрика, который нагло утащил нападающего
Руководство Барселоны хочет защитить свои интересы, изменив соглашения своих футболистов.
Спортивный директор “кулес” Деку хочет увеличить суммы отступных за молодых воспитанников. Клуб намерен бороться с возможной потерей игроков на фоне ситуации с форвардом Марком Гиу.
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Ранее стало известно, что Челси активирует пункт об отступных в размере 6 миллионов евро, прописанных в контракте 18-летнего игрока с Барселоной. Transfermarkt оценивает нападающего в 7,5 миллиона евро.
Как пишет Marca, спортивный директор Барселоны хочет внедрить систему, при которой после определенного количества матчей за основной состав клуба сумма отступных за молодого игрока будет увеличиваться автоматически.
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