Испанский специалист объявил, что покинет команду после завершения сезона. Впрочем, результаты Барселоны могут подтолкнуть руководство уволить Хави раньше.

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Форсирование ухода испанца приведет к тому, что у каталонцев не хватит средств на нового тренера. Как сообщает Relevo, если Барселона прямо сейчас уволит Хави, то будет иметь на весь новый тренерский штаб лишь 2,7 миллиона евро.

За такую сумму найти подходящую кандидатуру каталонцы не смогут. Или Хави должен отработать до конца сезона, или Барселона и специалист расторгнут контракт по обоюдному согласию.

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