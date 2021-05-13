Все идет к тому, что 1 июля капитан Барселоны станет свободным агентом. Переговоры по новому контракту аргентинца затягиваются.

Барселона, вероятнее всего, не сможет до 30 июня решить вопрос с новым соглашением 34-летнего форварда. Месси не спешит продлевать сотрудничество с каталонцами даже после возвращения Жоана Лапорты на должность президента клуба.

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В настоящее время Барселона еще не завершила аудит, который позволит оценить реальную финансовую ситуацию в клубе. До его завершения "кулес" не могут предложить Лео новое соглашение, ведь не знают, какую зарплату будут готовы выложить своему капитану, сообщает AS со ссылкой на El Larguero.

Кроме того, Месси хочет понять дальнейший проект развития Барселоны, а также имя нового тренера, если Рональд Куман все же покинет "сине-гранатовых". Один из козырей Лапорты уже исчез – это Неймар, который подписал новый контракт с ПСЖ и закрыл возможность возвращения.

Соответственно, во время пребывания на Копа Америка в составе сборной Аргентины Месси может стать свободным агентом. Турнир стартует 13 июня и завершится 11 июля – соответственно, если Аргентина дойдет до финальных стадий соревнований, то капитан Барселоны продолжит диалог с каталонцами только в июле. Барса всеми силами пытается этого избежать, но, похоже, вопрос с новым контрактом Месси не будет решен в ближайшее время.

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