Как известо, власти Каталонии провели встречу с представителями Барселоны относительно будущих выборов каталонского клуба, на которой было принято решение отложить волеизъявление местных болельщиков.

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На такой непопулярный шаг стороны побудила ситуация с коронавирусом в регионе. Напомним, выборы президента Барселоны были запланированы на 24 января. По информации Marca, следующей датой проведения волеизъявления рассматривают 7 марта.

Напомним, каталонский клуб остается без президента с осени, после отставки Хосепа-Марии Бартомеу.

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