Барселона выкупит Боатенга, – гендиректор Сассуоло

Хавбек Кевин-Принс Боатенг имеет высокие шансы стать полноценным игроком Барсы.

"Я не думаю, что мы увидим Боатенга в Сассуоло снова, это будет сложно. Думаю, Барселона выкупит его и, возможно, отдаст в другую испанскую команду.

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Скорее всего, он останется в Ла Лиге", – цитирует генерального директора Сассуоло Джованни Карневали издание Gazzetta dello Sport.

Напомним, 32-летний хавбек присоединился к каталонскому клубу в январе на правах аренды. Полноценный трансфер в СМИ оценивают в 8 млн евро.

За полгода в Ла Лиге Боатенг провел лишь три матча.

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