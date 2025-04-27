Мадрид на пороге краха

Реал подходил к битве с Барселоной, имея катастрофические результаты за плечами. Два предыдущих Эль-Класико – в чемпионате и в финале Суперкубка – завершились разгромными поражениями мадридцев (0:4, 2:5). Из Лиги чемпионов "сливочные" вылетели в четвертьфинале, получив 1:5 от Арсенала за два матча.

Лунин сконфузился перед финалом Кубка Испании – украинец не знал о бунте Реала

Даже в Ла Лиге они отстают от Барсы на четыре зачетных балла, поэтому победа в финале Кубка Испании приобретала особую важность. Этот трофей мог стать единственным для "королевского клуба" в сезоне 2024/25. Тем не менее, букмекеры не видели явного фаворита в кубковом Эль-Класико, раздав грандам равные коэффициенты на победу.

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Без суперфорвардов и суперголкипера

Андрей Лунин выходил во всех предыдущих поединках Кубка Короля, однако на вопрос о portero в финале Карло Анчелотти давал очень размытые ответы. Мол, шансы есть даже у третьего голкипера Франа Гонсалеса. Увы, чуда не случилось – как и год назад перед финалом ЛЧ, в воротах расположился Куртуа.

Для фанов из других стран важнее было отсутствие ключевых форвардов. Мбаппе не успел полностью восстановиться от повреждения, поэтому его оставили в запасе. Без француза мадридцы атаковали в модели 4-4-2 ромб с Джудом под Вини и Родриго, но при обороне "сливочные" формировали другую схему – 4-1-4-1 с трансформацией в 5-4-1 (в заднюю линию падали Чуамени или Вальверде).

Ханси Флик же не мог рассчитывать на травмированного Левандовски, которого прогнозируемо заменил Ферран Торрес. Позицию Бальде (он также в лазарете) ожидаемо занял Мартин. Также следует отметить выход Ольмо вместо Гави, хотя этот ход тоже не стал неожиданностью.

Реал тотально провалил первые полчаса

У мадридцев проблемы начались уже на 8-й минуте, когда повреждение получил Ферлан Менди. Француз пропустил девять матчей, поэтому выпускать его на Класико было рискованно – Карло Анчелотти все же попробовал и прогорел. Левого фулбека пришлось заменить на молодого Франа Гарсию, которому тренер в топ-матчах не доверяет.

Но если бы эта проблема осталась единственной ... У Реала в первые 30 минут ничего не получалось вообще. "Сливочные" не создали ни одного момента и даже не имели интересных контратак. Барселона же владела мячом аж 73% времени – и претендовала на пенальти уже на 17-й минуте.

Рафинья влетел на левый край штрафной (уже не впервые) и выполнил прострел, который попал в руку Вальверде. Концовка держалась на газоне в качестве опорной, поэтому Рикардо Де Бургос Бенгоечеа проигнорировал эпизод. Паблик Archivo VAR, который специализируется на разборе действий испанских арбитров, согласился с решением.

На 20-й же минуте Барса должна была открывать счет в результате удара Ямаля с линии штрафной площадки. Мяч пролетел в сантиметрах от дальней стойки.

- Close call from Lamine Yamal! pic.twitter.com/dUGniDORe8 - VAR Hub (@VARHub) 26 апреля, 2025

Еще через две минуты Васкес привез штрафной, а Рафинья выполнил точную подачу на голову Кунде – Жюль направил сферу под перекладину, но Куртуа спас Реал!

Ну а на 28-й минуте мадридцы пропустили эффектный, но вместе с тем и позорный для себя гол. Все началось с обрезки Беллингема – Джуд пытался вывести Винисиуса один на один, однако Кубарси перехватил мяч. Джуд схватился за голову и в течение четырех секунд (!) просто стоял на месте, как вкопанный.

Педри же за это время подхватил сферу, увидел открывание Ямаля и выполнил диагональ на правый фланг.

Пока Ямал расшатывал оборону Реала, Педри со своей половины прибежал на линию полукруга. А Беллингем так и остался в центре. Наказание было мгновенным – Ламин прострелил, а Педри отправил сферу в дальнюю девятку. 1:0! Абсолютно логичный гол.

ЭТОТ УГОЛ ГОЛА ПЕДРИ! pic.twitter.com/Or45G4m9OC - Barca Report (@Barca_Report_) 26 апреля, 2025

Реал еще до пропущенного гола стал терять контроль над эмоциями. Подопечные Карло Анчелотти ничего не могли сделать из игры, поэтому включили "косилку" и начали грубо фолить.

На 34-й минуте "сливочные" должны были остаться в меньшинстве в результате дикого подката Чуамени – он не просто ударил Ольмо сзади по ноге, а еще и зажал ее. Дани чудом избежал травмы, однако Рикардо Де Бургос Бенгоечеа показал только желтую карточку.

Реал не сдался

Впрочем, максимальная жесткость и провокации мадридцев помогли сбить ритм игры Барселоны. К тому же каталонцы и сами начали отвечать грубостью и симуляциями. Арбитры оказались близкими к потере контроля над Эль-Класико.

- Barcelona now asking for a penalty. pic.twitter.com/CtLcG2BqME - VAR Hub (@VARHub) 26 апреля, 2025

Но более важной оказалась трансформация "бланкос" в последней 15-минутке первого тайма. Они попытались максимизировать свои сильные качества – Винисиус стал открываться в как можно более широких позициях, а партнеры начали дорожить мячом, скапливаясь и коротко комбинируя. Так удавалось преодолевать прессинг Барселоны, а за ним открывалось огромное количество пространства.

Реал начал рвать Барсу на переходных фазах, непременно запуская передачи на ход Винисиусу. Такой футбол должен был принести гол и пенальти. Беллингем забил на 36-й минуте, открывшись за спинами защитников в штрафной и переиграв Щенсны – впрочем, лайнсмен заметил офсайд. А если бы пас пошел на Родриго...

- Беллингхэм с голом, но он лишь на ощупь в офсайде! pic.twitter.com/SBiFnfWnoI - VAR Hub (@VARHub) 26 апреля, 2025

В компенсированное же время Винисиус откликнулся на заброс из глубины, перегнал Кунде и влетел в штрафную. Там бразильца скосил Мартинес – арбитр сразу же назначил 11-метровый!

- Вызовы на пенальти, от Вини - офсайд. pic.twitter.com/yAeuere4Ct - VAR Hub (@VARHub) 26 апреля, 2025

Впрочем, но через несколько секунд рефери отменил решение. Жуниор на полкорпуса залез в положение вне игры.

Между этими эпизодами Барселона могла бы оформить 2:0, причем это был бы шедевр. Рафинья с углового закрутил мяч на ближнюю стойку, но ни один футболист в штрафной площадке не прикоснулся к нему. Как следствие, сфера закрутилась и попала в дальнюю штангу!

Гвардия вытягивает Реал

Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Барселоны. На этом фоне никто не сомневался в выходе Мбаппе сразу же из раздевалки. Так и произошло – Килиан заменил инертного Родриго. На 55-й же минуте в бой бросили Модрича и Гюлера. Себальйос и Васкес отправились на скамейку, а Вальверде перешел на позицию правого фулбека.

В тактическом плане содержание игры не изменился. Реал стал активнее бороться за инициативу, но в основном все сводилось к переходным фазам. А вот дух Эль-Класико стал совсем другим – Реал заметно добавил в интенсивности при работе без мяча и пытался захватить инициативу, тогда как Барса только время от времени огрызалась контрвыпадами. И главное – Мадрид создавал реальные моменты в товарном количестве.

Так, на 50-й минуте Беллингем разрезным пасом выводил Винисиуса на правый край штрафной, практически один на один со Щенсны. Поляк парировал его удар с близкого расстояния, а потом еще и взял добивание с острого угла!

Последующий угловой завершился замыканием Рюдигера (мимо ворот). На 53-й же минуте Мбаппе ворвался на левый край штрафной, качнул двух защитников и с острого угла пробил в Щенсны.

На 57-й минуте Реал так заигрался, что пропустил контратаку 3-в-2, однако Рафинья запорол ее неудачным ударом.

Мадрид тут же провел свой контрвыпад, завершив его врыванием Винисиуса в периметр. Переложив мяч под левую, вингер вколотил в ближний угол – Щенсны снова выручил Барсу!

Еще через минуту Реал провел аж две атаки с ударами. В обоих случаях пробивал Винисиус. Первый выстрел оказался неудачным, но бразилец вместе с Модричем вступил в отбор, подхватил мяч и провел еще один удар – обводящий. Немного неточно!

Вскоре Рафинья провалит выход 3-в-3, да и вообще игра ближе к 60-м минутам превратилась в размен контратаками. Реал был значительно острее, но Барсе было достаточно одного точного выстрела, чтобы закрыть финал. Зато, гол забил Реал.

На 66-й минуте Де Йонг сбил Мбаппе перед собственной штрафной площадкой, а Рикардо Де Бергос Бенгоечеа назначил штрафной. К мячу подошел Килиан, который до сих пор никогда не забивал прямым ударом со стандарта – но француз не комплексовал. Нападающий вколотил в левый нижний угол, а сфера рикошетом от стойки залетела в ворота. 1:1!

Барсу заметно качнуло. Реал с новыми силами побежал вперед. На 70-х минутах за каталонцев стало откровенно страшно. Выход Фермина Лопеса вместо Ольмо ничем не помогал.

Уже на 73-й Винисиус переиграл Кунде и убежал по флангу в штрафную, откуда прострелил под удар Мбаппе – быть бы дублю Килиана, если бы не нога Кубарси. Сфера прошла рядом со стойкой.

- Мбаппе упускает огромную возможность. pic.twitter.com/gQphya3uhT - VAR Hub (@VARHub) 26 апреля, 2025

В конце концов, на 77-й минуте Реал вышел вперед. Гюлер выполнил точную подачу с углового на голову Чуамени, а тот мощным ударом прошил Щенсны. 1:2 Гвардия "королевского клуба" таки перевернула ход финального матча за Кубок Испании.

- TCHOUAMENI ЗАВЕРШАЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ!!! РЕАЛ МАДРИД ВПЕРЕДИ! pic.twitter.com/DAefCb0ZFq - VAR Hub (@VARHub) 26 апреля, 2025

Очередной поворот в Эль-Класико

Казалось, что по такой игре Барса обречена, но давление Реала не могло быть постоянным. Ближе к 80-м минутам каталонцам полегчало – а свободные зоны за спинами "сливочных" никуда не исчезали.

Как следствие, на 82-й Ямал мог сравнять счет обводящим ударом с правого края штрафной – Ламину не повезло, ведь Куртуа выполнил блестящий сейв.

А еще через две минуты "блаугранас" восстановили статус-кво. Ямал выполнил заброс из глубины, который немного проспали Рюдигер и Куртуа. Оба не успели к мячу – в отличие от Феррана Торреса.

Нападающий легко обошел Тибо и запустил мяч в пустые ворота. 2:2!

- БАРСЕЛОНА ФЕРРАН ТОРРЕС СРАВНИВАЕТ СЧЕТ ЗА 6 МИНУТ ДО КОНЦА pic.twitter.com/KUxueT6Mzk - VAR Hub (@VARHub) 26 апреля, 2025

Ханси Флик мгновенно отправил в бой Араухо и Гави, а Реал постигла еще одна неудача. Винисиус почувствовал дискомфорт и не смог продолжить игру. Вместо него пришлось выпускать Браима Диаса. Это был страшный удар – и Барса тут же почувствовала "запах крови".

Феерический скандал спас Реал

Теперь уже каталонцы прижимали мадридцев, разрывая в атаках на пространстве. До конца основного времени подопечные Карло Анчелотти продержались, но на 3-й компенсированной случилось контроверсионное падение Феррана в контакте с Рюдигером. Антонио задел ногу Торреса, но судья проигнорировал эпизод.

А на последней минуте компенсированного времени он таки указал на отметку. Рафинья упал после контакта с Асенсио. Мадрид начал оказывать колоссальное давление на судью – и тот все же "поплыл", отправившись смотреть видеоповтор лично. Вернувшись, он отменил 11-метровый.

ЭТО БЫЛ ГРАНДИОЗНЫЙ ОТСКОК! Хотя на самом деле эпизод с Асенсио действительно выглядел неоднозначно – Рауль положил руку на спину Рафиньи, но не сбивал ногами. Да и бразилец слишком сильно подрисовывал, заметно подворачивая левую ногу.

Паблик Archivo VAR согласился с решением не назначать пенальти за этот эпизод, но вердикт по Рюдигеру эксперты считают ошибочным. Как бы там ни было, судьи отправили команды в овертайм.

Битва до конца с драматическим финалом

Следующая 30-минутка радовала двумя фактами. Во-первых, обе команды не отказывались от собственного стиля и пытались поймать друг друга на контратаках. Во-вторых, футболисты поддерживали колоссальные скорости и много боролись, отдавая последние силы. После каждого рывка и контакта режиссеры демонстрировали, как Беллингем, Ямал, Вальверде и другие звезды хромают или тяжело хекают.

В этом размене сломался Рюдигер, вместо которого на 112-й минуте минуте выпустили Эндрика. В целом же, Барселона выглядела значительно острее. Так, на 104-й минуте Ферран Торрес получил заброс в штрафную и пробил с левого угла вратарской – мяч прошел рядом с дальней штангой.

На 107-й он же замкнул кросс с правого фланга и забил гол, но его отменили из-за офсайда. А еще вспоминается прорыв Фермина Лопеса мимо Рюдигера и удар с правого края штрафной, при котором у игрока поехала нога (мяч прошел над каркасом).

В другой же атаке вспоминается прострел, когда от замыкания спас только грандиозный рывок Вальверде. Феде выбил мяч и еще секунд 10 пытался прийти в себя.

Реал все же огрызался. В частности, победу "сливочным" мог принести Беллингем, который немного не дотянулся до подачи с правого фланга.

- Big miss for Jude Bellingham! pic.twitter.com/NpNRkI0hFo - VAR Hub (@VARHub) 26 апреля, 2025

Казалось, что Эль-Класико таки завершится серией пенальти. И тут на 115-й минуте Кунде перехватил поперечную передачу Модрича на Браима Диаса, запущено перед штрафной Реала. Француз тут же принял решение бить с дистанции.

Фулбек попал точно в левый нижний угол! 3:2!

- КУНДЕ ДОБИВАЕТСЯ ГОЛА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ!!! pic.twitter.com/JrCaQTYSeR - VAR Hub (@VARHub) 26 апреля, 2025

Реал пошел вперед и на 118-й минуте заработал пенальти. Мбаппе откровенно срезали перед чужими воротами. Впрочем, через несколько секунд Рикардо Де Бургос Бенгоечеа изменил решение – в начале атаки был зафиксирован офсайд.

- Penalty is NOT awarded due to OFFSIDE. pic.twitter.com/Vmni8gSVzs - VAR Hub (@VARHub) 26 апреля, 2025

Вскоре после этого на поле едва не произошла драка. Раздраженный Рюдигер выбежал на поле и швырнул какой-то предмет в главного арбитра. Защитник был готов порвать Рикардо Де Бургоса Бенгоечеа, поэтому последние силы "сливочные" потратили на сдерживание мадридского великана.

Красную карточку получил не только Рюдигер, но и Лукас Васкес. Такая импульсивность была связана с чрезвычайно заведенностью Реала на победу. Пока Антонио желал крови, Себальйос сидел без лица. Как и большинство запасных.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны. "Блаугранас" завоевывают Кубок Короля 2024/25!

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