Мадрид на пороге краха

Реал подходил к битве с Барселоной, имея катастрофические результаты за плечами. Два предыдущих Эль-Класико – в чемпионате и в финале Суперкубка – завершились разгромными поражениями мадридцев (0:4, 2:5). Из Лиги чемпионов "сливочные" вылетели в четвертьфинале, получив 1:5 от Арсенала за два матча.

Лунин сконфузился перед финалом Кубка Испании – украинец не знал о бунте Реала

Даже в Ла Лиге они отстают от Барсы на четыре зачетных балла, поэтому победа в финале Кубка Испании приобретала особую важность. Этот трофей мог стать единственным для "королевского клуба" в сезоне 2024/25. Тем не менее, букмекеры не видели явного фаворита в кубковом Эль-Класико, раздав грандам равные коэффициенты на победу.

Без суперфорвардов и суперголкипера

Андрей Лунин выходил во всех предыдущих поединках Кубка Короля, однако на вопрос о portero в финале Карло Анчелотти давал очень размытые ответы. Мол, шансы есть даже у третьего голкипера Франа Гонсалеса. Увы, чуда не случилось – как и год назад перед финалом ЛЧ, в воротах расположился Куртуа.

Для фанов из других стран важнее было отсутствие ключевых форвардов. Мбаппе не успел полностью восстановиться от повреждения, поэтому его оставили в запасе. Без француза мадридцы атаковали в модели 4-4-2 ромб с Джудом под Вини и Родриго, но при обороне "сливочные" формировали другую схему – 4-1-4-1 с трансформацией в 5-4-1 (в заднюю линию падали Чуамени или Вальверде).

Ханси Флик же не мог рассчитывать на травмированного Левандовски, которого прогнозируемо заменил Ферран Торрес. Позицию Бальде (он также в лазарете) ожидаемо занял Мартин. Также следует отметить выход Ольмо вместо Гави, хотя этот ход тоже не стал неожиданностью.

Реал тотально провалил первые полчаса

У мадридцев проблемы начались уже на 8-й минуте, когда повреждение получил Ферлан Менди. Француз пропустил девять матчей, поэтому выпускать его на Класико было рискованно – Карло Анчелотти все же попробовал и прогорел. Левого фулбека пришлось заменить на молодого Франа Гарсию, которому тренер в топ-матчах не доверяет.

Но если бы эта проблема осталась единственной ... У Реала в первые 30 минут ничего не получалось вообще. "Сливочные" не создали ни одного момента и даже не имели интересных контратак. Барселона же владела мячом аж 73% времени – и претендовала на пенальти уже на 17-й минуте.

Рафинья влетел на левый край штрафной (уже не впервые) и выполнил прострел, который попал в руку Вальверде. Концовка держалась на газоне в качестве опорной, поэтому Рикардо Де Бургос Бенгоечеа проигнорировал эпизод. Паблик Archivo VAR, который специализируется на разборе действий испанских арбитров, согласился с решением.

На 20-й же минуте Барса должна была открывать счет в результате удара Ямаля с линии штрафной площадки. Мяч пролетел в сантиметрах от дальней стойки.

- Close call from Lamine Yamal! pic.twitter.com/dUGniDORe8

Еще через две минуты Васкес привез штрафной, а Рафинья выполнил точную подачу на голову Кунде – Жюль направил сферу под перекладину, но Куртуа спас Реал!

Ну а на 28-й минуте мадридцы пропустили эффектный, но вместе с тем и позорный для себя гол. Все началось с обрезки Беллингема – Джуд пытался вывести Винисиуса один на один, однако Кубарси перехватил мяч. Джуд схватился за голову и в течение четырех секунд (!) просто стоял на месте, как вкопанный.

Педри же за это время подхватил сферу, увидел открывание Ямаля и выполнил диагональ на правый фланг.

Пока Ямал расшатывал оборону Реала, Педри со своей половины прибежал на линию полукруга. А Беллингем так и остался в центре. Наказание было мгновенным – Ламин прострелил, а Педри отправил сферу в дальнюю девятку. 1:0! Абсолютно логичный гол.

Реал еще до пропущенного гола стал терять контроль над эмоциями. Подопечные Карло Анчелотти ничего не могли сделать из игры, поэтому включили "косилку" и начали грубо фолить.

На 34-й минуте "сливочные" должны были остаться в меньшинстве в результате дикого подката Чуамени – он не просто ударил Ольмо сзади по ноге, а еще и зажал ее. Дани чудом избежал травмы, однако Рикардо Де Бургос Бенгоечеа показал только желтую карточку.

Реал не сдался

Впрочем, максимальная жесткость и провокации мадридцев помогли сбить ритм игры Барселоны. К тому же каталонцы и сами начали отвечать грубостью и симуляциями. Арбитры оказались близкими к потере контроля над Эль-Класико.

- Barcelona now asking for a penalty. pic.twitter.com/CtLcG2BqME