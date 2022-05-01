Футзал, Лига чемпионов, финал

Барселона – Спортинг – 4:0

Голы: Лозано, 16, Пито, 19, Феррао, 21, Дидак, 39

На арене в Риге сошлись финалисты предыдущего розыгрыша. Год назад Спортинг оказался сильнее в яркой перестрелке (4:3).

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На этот раз сценарий был совсем другим. Под занавес первого тайма Барселона ошеломила Спортинг ударами Лозано и Пито. После перерыва положение португальцев стало очень затруднительным – Феррао довел счет до разгромного. У Спортинга оставалось 19 минут на камбек, однако "львы" не смогли устроить даже гол престижа. А вот голкипер "кулес" Дидак не отказал себе в удовольствии поразить пустые ворота и установить окончательные 4:0.

Барселона в третий раз подряд играла в финале футзальной ЛЧ, выиграв 2 из них. В общем для каталонцев это четвертый титул в истории.

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