Барселона выиграла чемпионат мира благодаря единственному голу игрока сборной Украины (ВИДЕО)
Полузащитник Барселоны Артем Рыбак продолжает демонстрировать талант украинских футболистов за рубежом.
Молодежный клубный чемпионат мира 2025, финал
Барселона U-16 – Расинг U-16 – 1:0
Гол: Рыбак, 68
Молодежная команда Барселоны одержала важную победу над Расингом в финале Молодежного клубного чемпионата мира, завершив матч со счетом 1:0. Единственный гол во встрече на 68-й минуте забил украинец Артем Рыбак.
Футболист получил точную передачу, мастерски обошел голкипера соперника и пробил в пустые ворота, обеспечив победу каталонцам. Этот гол стал решающим и принес Барселоне победу.
Напомним, Артем ранее находился в системе Шахтера, но после полномасштабного вторжения России переехал и смог закрепиться в Барселоне. Не так давно юноша дебютировал за сборную Украины U-16, где провел уже 6 матчей и забил 1 гол.
