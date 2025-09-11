Молодежный клубный чемпионат мира 2025, финал

Барселона U-16 – Расинг U-16 – 1:0

Гол: Рыбак, 68

Молодежная команда Барселоны одержала важную победу над Расингом в финале Молодежного клубного чемпионата мира, завершив матч со счетом 1:0. Единственный гол во встрече на 68-й минуте забил украинец Артем Рыбак.

Футболист получил точную передачу, мастерски обошел голкипера соперника и пробил в пустые ворота, обеспечив победу каталонцам. Этот гол стал решающим и принес Барселоне победу.

Напомним, Артем ранее находился в системе Шахтера, но после полномасштабного вторжения России переехал и смог закрепиться в Барселоне. Не так давно юноша дебютировал за сборную Украины U-16, где провел уже 6 матчей и забил 1 гол.

