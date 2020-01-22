Барселона выгрызла победу над Ибицой в Кубке Испании – Сетьен провалил план на игру, но спасся заменами

Барселона обыграла Ибицу в рамках 1/16 финала Кубка Испании. Читайте отчет о матче на сайте "Футбол 24".

Кубок Испании, 1/16 финала

Ибица – Барселона – 1:2

Голы: Кабалье, 9 – Гризманн, 72, 90+4

Барселона прогнозируемо вышла на поединок полу резервным составом. Лионеля Месси, как и травмированного Луиса Суареса, не оказалось даже в заявке. Кроме того, Кике Сетьен решил испытать в действии свою любимую схему с тремя центральными защитниками – компанию Лангле составили Роберто и Фирпо.

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Каталонцы с самого начала поединка делали то, что любят больше всего, – держали мяч. В первой половине встречи процент владения составил 80 на 20 в пользу гостей. Однако это не давало никакого результата. Повторилось то, за что критиковали Бетис Сетьена, контроль мяча был стирильним. Зато Ибица, кажется, понимала, как ей нужно действовать. Островитяне отчаянно прессинговали, не давая сопернику приблизиться к своим воротам.

Не забывали хозяева и об активных действиях впереди. Ибица открыла счет в первой же своей атаке на 9-й минуте! Серхи Роберто провалился на правом фланге обороны, Насименто прострелил в штрафную Барсы, где Кабалье пробил в касание. На 17-й минуте Ибица забила еще раз. Родадо влетел в штрафную синхронно с Лангле, оттолкнул защитника и забил. Судья усмотрел нарушение правил и отменил взятие ворот.

Барселона никак не отреагировала на это событие. Гризманн, который должен был стать лидером для молодых партнеров, растворился на поле. За весь первый тайм Барселона смогла нанести только один удар в сторону ворот Ибицы и ни одного – в створ.

После перерыва ничего кардинально не изменилось. Более того, Нето едва не привез себе гол. Голкипер Барселоны, выбивая мяч, отправил его на Родадо. Повезло, что он сумел исправить свою ошибку.

Когда до финального свистка оставалось полчаса, Сетьен снял Фирпо и выпустил вместо него Альбу, вернувшись к игре в четыре защитника. Каталонцы сразу начали проводить львиную долю атак именно через левый фланг. Без Месси атака гостей выглядит настолько слабой и беззубой, что первый удар в створ ворот Паррено нанес Иван Ракитич аж на 68-й минуте.

Барселона смогла отыграться на 72-й. Фрэнки Де Йонг из зоны центрального круга отдал передачу на Гризманна в штрафной соперника, где Антуан хладнокровно реализовал момент. Явно не ожидали такого хода событий игроки Ибицы. Хозяева заметно устали от своего же активного прессинга и начали прижиматься к своим воротам. Выход на поле Альбы и Артура значительно оживил игру Барсы и опасные моменты стали возникать регулярно.

Невероятную возможность в конце матча вырвать победу упустил Фати. Ансу получил шикарный пас от Артура, но слишком долго принимал решение, и защитники успели накрыть молодого нападающего. Однако Барселона таки сумела избежать дополнительного времени. У каталонцев прошла контратака левым флангом, Альба отдал пас на Гризманна, а француз ударом с острого угла принес команде Сетьена победу. У Ибицы банально не времени и сил, чтобы хотя бы попытаться отыграться.

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