"Сине-гранатовые" требуют от 25-летнего нидерландца принять предложение МЮ. Клубы уже согласовали детали трансфера, а сам хавбек демонстрирует принципиальную позицию и не хочет менять клуб. Деньги (примерно 65 млн евро плюс бонусы, в общей сложности около 85 млн) с продажи де Йонга срочно нужны Барсе, чтобы зарегистрировать новичков.

Трансфер де Йонга в МЮ под угрозой срыва – хавбек не хочет уступать Барселоне ни копейки

В субботу Барселона отправляется на турне в США. Дошло до того, что в клубе угрожают не посадить де Йонга на борт самолета, если тот не согласится на трансфер. Клуб поставил футболисту ультиматум, что тот должен уйти, сообщает Sport.es.

Хави тоже не видит полузащитника в своей команде. Тренер "блаугранас" уже сообщил подопечному, что ему лучше согласиться на трансфер, утверждает Catalunya Radio.

Несмотря на это, сам игрок заявил одноклубникам, что не хочет покидать Барселону. Недавно Фрэнки приобрел дом в Каталонии, а жизнь в Манчестере не входит в планы игрока. Хавбек пошел на уступки Барси, согласившись на понижение зарплаты, а сейчас вопреки всем обстоятельствам настроен остаться, имея еще 4 года действующего контракта.

УЕФА объявил распределение денег в Лиге чемпионов-2022/23 – сколько уже заработал Шахтер, сколько может достаться Динамо