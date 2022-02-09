Проблемой стали "непомерные" запросы 25-летнего ивуарийца по зарплате, сообщает Diario Sport.

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Летом Кессье должен стать свободным агентом, поскольку договориться с Миланом не удается. Барселона предложила хавбеку 5 млн евро в год "чистыми", однако он хочет гораздо больше. Каталонцы считают свой центр поля достаточно укомплектованным, поэтому не намерены продолжать торги с агентами игрока. Кессье также связывали с Реалом, ПСЖ и грандами АПЛ.

Добавим, что в текущем сезоне лидер Милана провел 22 матча, в которых отличился 5 голами и одним ассистом.

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