Компенсация потери Серхио Бускетса будет одной из главных задач Барселоны в межсезонье.

Кандидатом №1 для каталонского клуба стал Йозуа Киммих, сообщает RAC1.

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Лидер Баварии уже много сезонов демонстрирует игру топового уровня и входит в список лучших центрхавов мира. Барселона регулярно имела возможность убедиться в способностях Киммиха – поражения 2:8, 0:3, 0:2 в Лиге чемпионов. Правда, Бавария вряд ли легко отпустит ключевого игрока, у которого действующий контракт до 2025 года.

Нынешний сезон 28-летний Киммих проводит на привычно высоком уровне – 45 матчей, 7 голов и 11 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 80 млн евро.

| BREAKING: Joshua Kimmich is now FC Barcelona's NUMBER ONE target this summer! He is the club's PRIORITY to replace Busquets.@rac1 [️] pic.twitter.com/GmqaVZItbK — Managing Barça (@ManagingBarca) May 20, 2023

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