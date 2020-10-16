Директора Барселоны вместе с президентом и журналисты в онлайн-режиме выбрали немецкого вратаря победителем трофея Альдо Ровиры, сообщает официальный сайт каталонцев.

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Интересно, что Тер Штеген стал пятым игроком, который прервал доминирование Лионеля Месси на протяжении последних десяти лет. Ранее это удавалось Эрику Абидалю, Хавьеру Маскерано, Луису Суаресу и Жерару Пике.

К слову, немец провел 46 матчей в составе Барселоны в прошлом сезоне, пропустив 50 голов. Интересно, что вратарь записал в свой актив 2 ассиста.

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