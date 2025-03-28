Барселона вновь намерена нанести на игровые футболки имя музыкального исполнителя, информирует Marca. Сообщается, что каталонский клуб определил тройку основных кандидатов и склоняется к варианту с Тейлор Свифт. Другими вариантами Барселоны являются Эд Ширан и Тревис Скотт.

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По данным журнала Forbes, по состоянию на октябрь 2024 года американка является самой богатой певицей в мире с чистым капиталом в 1,6 миллиарда долларов.

Ранее "блаугранас" в рамках сотрудничества со Spotify размещали на своих футболках логотипы Rosalia, The Rolling Stones, Дрейка и Karol G.

Матч Барселона – Реал состоится 10 или 11 мая.

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