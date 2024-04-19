Каталонский клуб близок к подписанию нового соглашения со своим техническим спонсором Nike, утверждает Marca. Ожидается, что Барса получит фиксированными 1,2 млрд евро за 10-летний период – по 120 млн евро за каждый сезон. Также в контракте будут предусмотрены бонусы и штрафы за спортивные результаты команды.

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Жоан Лапорта приложил огромные усилия в процессе переговоров. Президент Барселоны считал "устаревшей" действующую сделку с Nike, которая приносила всего 85 млн евро каждый сезон. Лапорта прибегнул к определенным хитростям и начал заигрывать с другой компанией – Puma. Немцы были готовы платить Барсе желанные 120 млн, но Nike также не собирался терять топ-клуб. Последние недели принесли существенный прогресс и уверенность, что контракт будет продлен.

Важный момент для Барселоны – дополнительные 100 млн подписного бонуса, которые Nike должен оплатить сразу. Эти средства помогут клубу решить наиболее насущные финансовые вопросы.

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