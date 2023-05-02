Барселона и Жорже Мендеш вскоре будут принимать важные решения по дальнейшему сотрудничеству некоторых клиентов.

Португальский топ-агент на неделе проведет переговоры с представителями каталонского клуба, сообщает Sport. Мендеш будет обсуждать 6 своих подопечных.

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Ансу Фати: серия тяжелых травм лишила 20-летнего нападающего статуса главной надежды Ла Масии. Ансу часто сидит на скамейке запасных, а отец раздает гневные интервью. Мендеш мог бы пристроить таланта в клуб АПЛ ориентировочно за 70 млн евро.

Алехандро Бальде и Лемин Ямал: юные ребята сохраняют верность и просто ждут, когда клуб сможет предложить им соглашения. Рекордсмен Ямал скоро достигнет 16-летия, так что для него это будет первый профессиональный контракт.

Абде Эззалзули и Нико Гонсалес: сезон в арендах не сильно впечатлил Барселону. Клуб вместе с Мендешем решит, следует ли давать шанс на Камп Ноу.

Иньяки Пенья: резервный голкипер несколько лет смирно сидел за спиной тер Штегена, но хотел бы попробовать что-нибудь новое. Вероятно, Пенью отпустят в аренду или продадут окончательно.

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