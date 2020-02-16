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Барселона все еще ждет Неймара – хакеры взломали все соцсети клуба

10:32 147 Читати українською
Барселона все еще ждет Неймара – хакеры взломали все соцсети клуба
Неймар / Фото из открытых источников

Похоже, сага с трансфером Неймара в Барселону получила новое дыхание.

15 февраля официальная страница Барселоны в twitter была взломана, что позволило злоумышленникам опубликовать сенсационные новости о дальнейшей судьбе Неймара.

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"Мы прочитали несколько личных сообщений. Похоже, Неймар вернется сюда", – заявляют хакеры из портала Ourmine.

Напомним, 27-летний бразилец перебрался из Барсы в ПСЖ в 2017-м за рекордные 222 млн евро. Летом каталонцы пытались вернуть Неймара, но не пришли к согласию с руководством ПСЖ.

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