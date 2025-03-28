После разгромного поражения в отложенном матче 27-го тура Ла Лиги против Барселоны (0:3) Осасуна решила официально оспорить участие в матче защитника Барселоны Иньиго Мартинеса.

Барселона получила официальный ответ на скандальное заявление Осасуны, которое могло повлечь техническое поражение каталонцев

"Клуб Осасуна подает апелляцию относительно ненадлежащей заявки на матч футбольного клуба Барселона во вчерашнем матче", – сообщила памплонская команда в официальной заметке в соцсети X.

Напомним, что Осасуна ссылается на 5 статью ФИФА, в которой указано, что травмированный игрок, который был вызван, а затем отозван из заявки сборной, не может участвовать в играх клубов, которые проведены в течение пяти дней после последнего матча сборных. Правда, федерация футбола Испании уже вышла с заявлением, что предоставили разрешение Мартинесу сыграть в этом матче еще 17 марта, когда вызвали вместо него Дина Хёйсена. Но Осасуну такой ответ не устроил.

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