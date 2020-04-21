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Барселона впервые в истории продает права на название стадиона

16:36 58 Читати українською
Барселона впервые в истории продает права на название стадиона
Камп Ноу

Каталонский клуб принял историческое решение – в следующем сезоне его арена будет называться не "Камп Ноу".

Барселона впервые в истории решила продать права на имя своей арены. В сезоне 2020/21 Камп Ноу получит коммерческое название – клуб сейчас находится в поисках спонсора.

Привлеченные таким образом средства Барса инвестирует в исследовательские проекты, которые разрабатываются для борьбы с коронавирусом. "Блаугранас" считают своим долгом помочь человеческому сообществу одолеть COVID-19, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, что Барселона играет на Камп Ноу с 1957 года. Вместимость стадиона – почти 100 тысяч.

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коронавирус Барселона Барселона Испания
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