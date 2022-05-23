Чемпионат Испании 2021/22, 38-й тур

Барселона – Вильяреал – 0:2

Голы: Педраса, 41, Гомес, 55

Севилья – Атлетик – 1:0

Гол: Мир, 68

Реал Сосьедад – Атлетико – 1:2

Голы: Гуриди, 90+3 – Гризманн, 51, Корреа, 69

В последних матчах сезона в Ла Лиге решался только один важный турнирный вопрос – кто сыграет в Лиге конференций? Вильяреал вёл заочную борьбу за седьмое место с Атлетиком, держась в зоне ЛК на расстоянии в два очка, но в 38-м туре обеим командам выпали очень сложные соперники. "Жёлтая субмарина" гостила в Барселоне, а баски встречались с Севильей на Рамон Санчес Писхуан.

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В столице Андалусии было очень жарко. В первом тайме севильцы существенно превосходили в остроте моментов – в частности, Ламела пробивал в штангу, а Эн-Несири не смог реализовать выход один на один. Атлетик, однако, огрызнулся на 27-й минуте целым голом Берчиче. К счастью для хозяев, его не засчитали из-за офсайда.

В начале второго тайма Иньяки Уильямс мог вывести гостей вперёд благодаря удачному рикошету после прострела Беренгера, однако мяч от его ноги попал в штангу. Впрочем, этот "удар" долгое время оставался единственным для "львов" после перерыва. Севилья полностью контролировала ход игры, забив на 51-й минуте благодаря добиванию от Рекика – этот гол не засчитали, но на 68-й минуте, после нескольких опасных атак, "рохибланкос" таки открыли счёт усилиями Мира. Рафа принял разрезную передачу от Ламелы, сблизился с Симоном и уверенно обыграл голкипера. 1:0!

Времени на камбэк у Атлетика оставалось достаточно. Тем не менее, баски так и не смогли прийти в себя. Нервионцы уверенно держали соперника на дистанции и, в конце концов, завершили матч минимальной победой. Атлетик пролетел мимо еврокубков.

В параллельном матче Вильяреал продемонстрировал Барселоне мастер-класс по реализации моментов – особенно в первом тайме. "Блаугранас" доминировали, нанеся 9 ударов и создав приличное количество голевых шансов, а "жёлтая субмарина" держалась благодаря отважной игре Рульи и транжирству "кулес". Гости нанесли в ответ всего 2 выстрела, однако один из них оказался точным. На 41-й минуте Педраса открылся в зоне Алвеса, получил передачу на ход от Парехо, влетел в штрафную и с острого угла прошил тер Штегена – 0:1!

Во втором тайме Вильяреал продолжал защищаться в среднем блоке, однако третий удар по воротам Барсы вылился в гол! Его после классного прохода Педрасы и передачи под удар метров с 11-ти провёл Мой Гомес – 0:2! Подопечные Хави в ответ смогли забить, однако взятие ворот отменили из-за явного офсайда у Фати. А большего хозяева и не создали! За весь второй тайм гранд провёл всего пять ударов.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Вильяреала со счётом 0:2. Унаи Эмери впервые победил на Камп Ноу и вывел "жёлтую субмарину" в Лигу конференций.

Реал Сосьедад тем временем принимал Атлетико в матче, который ничего в турнирном плане не решал. Баски очень желали победить в последней домашней сезоне, нанеся вдвое больше ударов (12:6) и в целом выглядя активнее мадридцев. Впрочем, класс "матрацников" дал о себе знать: на 51-й минуте Де Пауль открыл счёт с передачи Гризманна, а на 69-й свежий Корреа удвоил преимущество гостей – 0:2.

"Чурри-урдин" ответили только голом престижа, забитым на 3-й компенсированной минуте. Его провёл Гуриди. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Атлетико.

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