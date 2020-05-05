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Барселона возвращается к тренировкам – всю команду проверят на коронавирус

17:25 22 Читати українською
Барселона возвращается к тренировкам – всю команду проверят на коронавирус
Барса возобновляет тренировки / ФК Барселона

В среду, 6 мая, первая команда Барселоны впервые за долгое время соберется на клубной базе.

Все игроки первой команды Барселоны пройдут тест на COVID-19. Медобследование запланировано на 6 мая на клубной базе Ciutat Esportiva. После сдачи теста команда в ближайшие дни начнет индивидуальные тренировки, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

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Ожидается, что с 18 числа каталонцы, как и другие испанские команды, смогут заниматься в небольших группах. Возобновление чемпионата Испании запланировано на начало июня. Все поединки будут проходить без болельщиков.

Напомним, на вынужденную паузу Барселона ушла лидером Ла Лиги – подопечные Кике Сетьена опережают Реал на 2 очка.

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