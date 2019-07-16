Барселона воспользовалась правом выкупа Кукурельи

Левый защитник Марк Кукурелья не задержался в составе Эйбара.

Каталонцы на своем официальном сайте объявили об активации пункта выкупа 20-летнего игрока.

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Прошлый сезон Кукурелья провел на правах аренды в Эйбаре, который выкупил его за два миллиона евро. Впрочем, у Барселоны оставалась возможность вернуть его за четыре миллиона, чем чемпион Испании и воспользовался.

Кукурелья может стать дублером Жорди Альбы в новом сезоне, однако существует вероятность, что "блаугранас" используют своего воспитанника в переговорах по новому левому защитнику.

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