Барселона в рамках 29-го тура Ла Лиги 2024/25 победила Жирону (4:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает, как Барселона торжествовала в каталонском дерби несмотря на сопротивление Цыганкова.

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Diario SPORT перед матчем Барсы против Жироны сообщал, что из-за тяжелого календаря Ханси Флик планирует провести массовую ротацию. Издание не соврало – в запасе остались Бальде, Рафинья, Де Йонг и Торрес, который провел шикарную игру с Осасуной. Как следствие, на левом фланге обороны "блаугранас" оказался неопытный Жерар Мартин, что облегчало задачу Цыганкову.

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Противостояние Виктора и Жерара могло завершиться победой украинца уже на 6-й минуте. Наш земляк откликнулся на шикарную передачу Асприльи с левого фланга, опередив Мартина и пробив в касание. Вингер стрелял с правой, поэтому мяч прошел над перекладиной.

Похожую передачу Асприльи уже в компенсированное время Цыганков замыкал, врываясь из-за спин центрбеков Барсы. Удар Вити заблокировали – как и добивание Крейчи с левого края штрафной.

Экс-динамовец в принципе оставался эффективным в первом тайме, работая по всей ширине атаки, активно комбинируя и нанеся половину ударов гостей. Впрочем, общая активность Виктора оказалась низкой. В его активе до перерыва было всего 8 пасов (6 точных, все назад) и 12 касаний.

Барселона доминировала в обоих таймах. Открывать счет "блаугранас" могли уже на 4-й минуте, когда Фермин Лопес замыкал прострел Гави, но мяч рикошетом прошел мимо левой стойки. На 8-й же Левандовски мог выходить один на один с передачи Ямаля – вот только поляк затормозил, а затем пробил с левого края штрафной площадки. Гассанига парировал.

На 10-й минуте Фермин Лопес требовал пенальти за фол Асприльи на линии штрафной. Дело дошло до просмотра видеоповтора, на котором вообще заметили фол в атаке. Паблик Archivo VAR, который специализируется на разборе судейских решений в Ла Лиге, не согласен с этой трактовкой – по мнению известного портала, надо было ставить 11-метровый.

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Еще через четыре минуты Ямаль обыграл трех защитников и вколотил с правого угла вратарской – Гассанига вновь спас!

На 22-й же минуте конкурент Крапивцова выручил при замыкании углового в исполнении Араухо, вытащив мяч на линии ворот.

В конце концов, Жирона пропустила на 39-й минуте в результате разрезного паса Фермина под врывание Кунде. Сблизившись с Гассанигой, Жюль прошил голкипера – впрочем, гостей спас офсайд француза.

А вот на 43-й минуте Пауло откровенно не повезло, хотя аргентинец все равно мог сыграть лучше. Ямаль со стандарта выполнил подачу на ближнюю стойку, а мяч рикошетом от руки Крейчи медленно залетел в ворота. Так Барселона открыла счет! 1:0.

Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе "блаугранас". При таком футболе казалось, что разгром не за горами, но Жирона сумела возродить интригу.

Всего за семь минут после перерыва подопечные Мичела включили прессинг и отобрали мяч на чужой половине. Блинд подхватил отскок на левом фланге и тут же запустил пас за спину Араухо – Данджума принял передачу и вышел один на один, переиграв Щенсны. 1:1!

Пропущенный гол разозлил Барселону. На 57-й минуте Ямаль вошел на правый край штрафной и пяткой сбросил под прострел Кунде – Жюль покатил на дальнюю, однако Левандовски не успел на замыкание. Еще через три минуты Эрик Гарсия вколотил с отскока метров с 25-ти, попав в правую стойку.

На 62-й же Барса восстановила свое преимущество. Гави выполнил заброску с левого края штрафной на дальнюю штангу, Фермин оттуда сбросил вдоль ворот, а Левандовски проявил чудеса координации на замыкании. Гассанига накрывал Роберта, однако тот в полете умудрился протолкнуть сферу между ног голкиперу. 2:1!

Левандовски на 66-й мог оформить дубль, воспользовавшись грубой обрезкой Крейча и мощно пробив с дистанции в правый нижний. Гассанига спас гостей.

Жирона еще некоторое время брыкалась, однако на 77-й минуте Барса закрыла игру. Свежий Де Йонг разогнал контрвыпад 3-в-2, развернувшись вокруг Арнау Мартинеса и выдав пас на левый край штрафной – Левандовски оттуда прошил голкипера. 3:1!

Таким образом, поляк провел свой 25-й гол в 28 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги. Со времен Лионеля Месси никому не удавалось забить 25 настолько быстро. У Лео было 29 за 25 туров. Зато Роберт стал первым футболистом в сезоне в топ-5 лигах, которому удалось забить 40 голов.

На 86-й же минуте точку поставил Ферран Торрес, который вышел на замену. Нападающий открылся на линии полукруга под передачу Мартина, пробросил себе на ход и пробил метров с 12-ти – 4:1! На 90-й Ямаль мог и пятый вколотить, эффектно закрутив мяч в дальнюю девятку, однако за Жирону сыграла крестовина.

К сожалению, Цыганков во втором тайме растворился. Его заменили еще на 71-й минуте. Стуани вышел вместо Виктора, однако каталонцам это не помогло.

Финальный свисток зафиксировал разгромное поражение подопечных Мичела – Второй раз в сезоне команда горит Барсе со счетом 1:4. "Блаугранас" восстановили 3-очковый отрыв от Реала, а от Атлетико отклеились аж на 9 баллов.

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