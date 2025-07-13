Барселона готовит трансфер Антонио Нусы – 20-летнего вингера РБ Лейпциг, об этом сообщает Sempre Barca.

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Нуса присоединился к немецкому клубу лишь прошлым летом из Брюгге за 21 миллион евро, но уже стал объектом интереса со стороны каталонцев. Барса планирует активизировать переговоры в ближайшее время, а сумма потенциального трансфера может быть ниже 40 миллионов евро.

Финансово сделка выглядит привлекательной для "блаугранас", которые до сих пор вынуждены работать в условиях жестких бюджетных ограничений. Зарплатные ожидания футболиста также оцениваются как умеренные. В клубе до сих пор нет единства относительно направления трансферной политики – Барселона не смогла подписать Нико Уильямса, который продлил контракт с Атлетиком, а слухи о Маркусе Рашфорде до сих пор не имеют развития.

В сезоне 2024/25 Нуса забил 5 голов и отдал 8 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 28 миллионов евро. Контракт игрока с РБ Лейпциг действует до 2029 года. Отметим, что Нуса является игроком сборной Норвегии, за которую провел 15 матчей и отметился 5 забитыми мячами.

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