Барселона внесла в заявку неожиданного форварда – это экс-партнер Зозули с историческим достижением

Каталонская Барселона продолжает искать неожиданные решения кадрового дефицита на позиции нападающего.

Барселона объявила заявку матч 24-го тура чемпионата Испании против Хетафе, который состоится завтра, 15 февраля, в 17:00.

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В список игроков, вызванных Кике Сетьеном, попал 22-летний албанец Рэй Манай, выступающий за Барселону Б. Он уже вошел в историю каталонского клуба, став первым представителем своей страны, которые попадали хотя бы в заявку первой команды "сине-гранатовых" на матч Примеры.

Добавим, что Манай перебрался в столицу Каталонии прошлым летом из Альбасете. В прошлом сезоне Рэй провел за команду Романа Зозули 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов.

Напомним, что Барселона переживает катастрофическую нехватку нападающих из-за тяжелых травм Луиса Суареса и Успана Дембеле. Каталонцы даже получили разрешение подписать нового форварда, несмотря на закрытое трансферное окно.

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