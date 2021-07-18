Барселона вместо Сауля готова подписать чемпиона Европы
Тренерский штаб каталонцев хочет видеть в составе команды нового качественного полузащитника. Новым кандидатом стал Ренату Санчеш.
Главной целью Барселоны до сих пор остается хавбек Атлетико Сауль Ньигес, которого хотят выменять на Антуана Гризманна. Однако в последнее время реализация этого плана осложнилась.
Сауль – о возможном переходе в Барселону: Они выгоняют меня
По информации AS, "сине-гранатовые" начали изучать альтернативные варианты, чтобы удовлетворить требования Рональда Кумана. Новым кандидатом стал португалец Ренату Санчеш. Барса готова предложить Лиллю аренду с правом выкупа и надеется на помощь агента игрока – Жорже Мендеша.
Напомним, Санчеш громко заявил о себе на победном Евро-2016. Переход в Баварию большого успеха не принес. В конце концов, португалец сумел реанимировать карьеру в Лилле, где стал настоящим лидером и помог "догам" выиграть чемпионат Франции.
10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині